بيع 23 ألف تذكرة لمباراة النصر والتعاون

المواطن - مروة نبيل

نفدت أكثر من 30% من تذاكر مباراة النصر والتعاون ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها، مساء يوم السبت المقبل.

وأشار حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى نفاد أكثر من 30% من تذاكر مباراة النصر والتعاون، حيث تم بيع 23 ألف تذكرة حتى الآن.

وتم طرح تذاكر مباراة النصر والتعاون التي ستُقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، قبل عدة أيام بالأسعار التالية، 25 ريالًا الموحدة خلف المرمى، 35 ريالًا الموحدة في الواجهة، 500 ريال الفضية، وألف ريال الذهبية.

ويلعب النصر مباراة السوبر السعودي بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، فيما يخوض التعاون اللقاء بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

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