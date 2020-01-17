بيلاروسي يُدير مباراة العدالة والنصر في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة العدالة والنصر المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

العدالة والنصر

ويُدير مباراة العدالة والنصر اليوم طاقم تحكيم بيلاروسي مكون من أليكسي كولباكوف، ويُساعده ديميتري زوك وأليه ماسليانكا، والحكم الرابع سلطان الحربي، حكم الفيديو إيفان بيبيك، ويُساعده ماجد الشمراني.

ويلعب العدالة والنصر اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة النصر اليوم، وتحقيق مفاجأة والإطاحة بالعالمي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمنافسة على اللقب هذا الموسم.

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