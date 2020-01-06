بيلوسي: مجلس النواب سيصوت للحد من تحركات ترامب العسكرية

المواطن - متابعة

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين، إن المجلس سيصوّت على قانون للحدّ من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.

وأوضحت بيلوسي في بيان، أن “القرار يشبه القرار الذي قدمه السيناتور تيم كين في مجلس الشيوخ”، مضيفة “سيعيد القرار التأكيد على مسؤوليات الكونغرس الإشرافية الراسخة منذ فترة طويلة”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وكانت بيلوسي قد اعتبرت أن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية، يهدد بإحداث “تصعيد خطير للعنف”.

وأضافت المسؤولة الأميركية في بيان: “أميركا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد في التوتر يصل إلى درجة اللاعودة”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأعلن مُشرِّعان ديمقراطيان أمس الأحد، أنهما سيقدمان مشروع قرار لمجلس النواب قالا إنه سيتيح تجنب إقدام ترامب على قيادة الولايات المتحدة بشكل أحادي إلى حرب ضد إيران.

وقال أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس، إن زعماء الحزب ولا سيما رئيسة مجلس النواب، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، لم يُبلغَا مسبقاً بالضربة التي أودت بحياة سليماني.

وفي حديث لشبكة “أي بي سي”، قال شومر: “لا أعتقد أن الرئيس لديه السلطة لإعلان الحرب دون موافقة الكونغرس”.

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