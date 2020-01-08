بين الهلال والنصر .. الجماهير تختار متصدر جدول الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

اختارت جماهير الكرة السعودية متصدر جدول الدوري السعودي للمحترفين بين ناديي الهلال والنصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري اليوم الخميس.

ومن خلال استفتاء أطلقه برنامج “الدوري مع وليد” في حلقة أمس الأربعاء، اختارت الجماهير نادي الهلال لصدارة جدول الدوري السعودي بنسبة وصلت إلى 80%، بينما اختار 19% نادي النصر، وذلك من أجل صدارة جدول الدوري السعودي.

فارق نقطتين للنصر:

وقبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة عشرة بلقاء الفيحاء والعدالة، يتصدر نادي النصر جدول الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني الذي يملك 27 نقطة بعد فوزه على الأهلي بثلاثية لهدف في اللقاء المؤجل بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

وكان النصر تصدر جدول الدوري السعودي بعد فوزه على الفيحاء بالجولة الثالثة عشرة، بينما يحتاج الهلال للفوز في اللقاءات المؤجلة له من أجل استعادة صدارة جدول الدوري السعودي.

وتراجع النادي الأهلي إلى المركز الرابع في جدول الدوري السعودي، وذلك بعد الخسارة من الهلال، حيث خسر في آخر جولتين ضد ناديي الشباب والهلال ليتجمد رصيده عند 23 نقطة.

ويتواجد نادي الاتحاد بالمركز الثالث عشر في جدول الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، حيث يحتاج الاتحاد للفوز على النصر غدًا الجمعة بالدوري من أجل تحسين مركزه في جدول الدوري السعودي إضافة إلى تقديم هدية لنادي الهلال.

الشباب يسعى للسابع:

أما نادي الشباب فسيواجه فريق الحزم غدًا الجمعة، ويضع الليث أنظاره على خطف النقاط الثلاث من أجل الوصول للمركز السابع في جدول الدوري السعودي.

ويحتل نادي الشباب حاليًّا المركز التاسع برصيد 18 نقطة، أما نادي الحزم فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة في جدول الدوري السعودي.

وسيواجه التعاون فريق الفتح بالجولة الـ14 في الدوري، حيث يأمل التعاون في الظفر بالنقاط الثلاث للوصول إلى النقطة رقم 25 والصعود للمركز الثالث في جدول الدوري السعودي.

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