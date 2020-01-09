تألق ثلاثي أتلتيكو مدريد يُقلق برشلونة قبل السوبر الإسباني

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بشكل جيد هذا الموسم قبل مباراته ضد برشلونة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة 2020.

أتلتيكو مدريد

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات ثلاثي أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، كوريا وجواو فيليكس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2019/ 2020.

ويُعد ألفارو موراتا هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد هذا الموسم برصيد 7 أهداف، فيما يُعتبر نجمه كوريا هو الأكثر صناعة للأهداف، حيث صنع 5 فرص حتى الآن.

ويُعتبر البرتغالي جواو فيليكس واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في 15 مباراة هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع آخر.

ويعول المدير الفني دييغو سيميوني على الثلاثي موراتا، كوريا وجواو فيليكس في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد لتجاوز عقبة برشلونة اليوم، والمنافسة على اللقب.

السوبر الإسباني

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ضد برشلونة اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ويواجه الفائز ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد نجح في الفوز على فالنسيا بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة، وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من لاعبي المرينغي.

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