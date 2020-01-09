تاريخ برشلونة في بطولة السوبر الإسباني

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مواصلة تفوقه في بطولة كأس السوبر الإسباني وحصد لقب النسخة الحالية المقامة حاليًا في السعودية.

برشلونة في السوبر

ونشر حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لتاريخ مشاركات برشلونة في منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني قبل مباراته ضد أتلتيكو مدريد اليوم.

وشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في البطولة 23 مرة من قبل، ونجح في التتويج باللقب 13 مرة، ولعب البارشا 15 مرة باعتباره بطلًا للدوري الإسباني، 6 مرات بصفته بطل كأس الملك، ومرتين كوصيف الليغا.

ويُعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في البطولة برصيد 13 هدفًا خلال 17 مباراة، ويأمل لمواصلة هز الشباك في نسخة جدة وزيادة عدد أهدافه.

ويأمل الفريق الكتالوني لمواصلة تفوقه على أتلتيكو مدريد في مبارياتهم الأخيرة، وتحقيق الفوز في مواجهة اليوم، فيما يسعى الروخي بلانكوس لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالبارشا من البطولة والتأهل إلى المباراة النهائية.

السوبر الإسباني

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2020 بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في التاريخ.

وانطلقت بطولة السوبر الإسباني بجدة بالأمس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد فالنسيا، وتألق المرينغي ونجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، لينتظر الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم.

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