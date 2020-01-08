تايلاند تكتسح البحرين بخماسية في كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

نجح منتخب تايلاند تحت 23 عامًا، في تحقيق فوز كبير على نظيره البحريني بخماسية دون رد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2020.

وتستضيف تايلاند منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، بداية من اليوم وحتى 26 من شهر يناير الجاري.

وسيطر لاعبو منتخب تايلاند بشكل كامل على المباراة، ونجح سوبهانات مويانتا في هز شباك البحرين عند الدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وسجل لاعبو منتخب تايلاند رباعية في الشوط الثاني، عن طريق سوباتشوك سارتشارت ومويانتا في الدقيقتين 47 و79، وهز جاروينساك وونغورن شباك البحرين بهدفين في الدقيقتين 89 و92.

وتصدر منتخب تايلاند ترتيب المجموعة الأولى من منافسات بطولة كأس آسيا 2020 برصيد 3 نقاط، يليه أستراليا والعراق برصيد نقطة لكل منهما، فيما تذيل البحرين الترتيب.

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