تتويج النصر بالسوبر قد يحرمه هذا الأمر

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي أمس السبت على حساب نادي التعاون بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد مباراة ماراثونية انتهت في الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومن المعروف أن من يُتوج بلقب السوبر يُحرم من الفوز بلقب الدوري، وهذا ما يُقلق فريق النصر، خاصة أن الأمر سبق له وأن حدث مع الهلال الذي تُوج بالسوبر في عام 2015 ثم فقد لقب الدوري بموسم 2015-2016 لصالح الأهلي، كذلك تُوج الأهلي بالسوبر في 2016 وفقد لقب الدوري بموسم 2016-2017.

وحدث الأمر ذاته مع الهلال حيث تُوج بالسوبر في 2018 وفقد لقب الدوري في الموسم الماضي للنصر.

وحفر نادي النصر اسمه بحروف من ذهب في السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر السعودي للمرة الأولى، وذلك بعد الفوز على نادي التعاون أمس بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ونجح النصر في فك العقدة، بعد أن خسر مباراتين نهائيتين في السوبر عامي 2014 و2015 ضد ناديي الشباب والهلال على التوالي.

جدير بالذكر أن النصر كان تُوج في مايو الماضي بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه وذلك بفارق نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

ويحتل النصر حاليًا المركز الأول في الدوري السعودي برصيد 29 نقطة وبفارق خمس نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.