تتويج كورتوا بالسوبر الإسباني يحميه من السخرية

المواطن - محمد سمعه

نجح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني في إهداء الريال لقب كأس السوبر الإسباني أمس الأحد بعد التألق ضد نادي أتلتيكو مدريد طوال 120 دقيقة من عمر المباراة إضافة لتألقه في ركلات الجزاء الترجيحية.

وتصدى كورتوا لإحدى ركلات جزاء نادي أتلتيكو مدريد الترجيحية بجانب ارتطام كرة أخرى من اللاعب ساول نيغويز في العارضة ليفوز ريال مدريد بنتيجة 4/1 في ركلات الجزاء الترجيحية.

وقبل إقامة السوبر الإسباني في السعودية، تعرض كورتوا لانتقادات عديدة من قبل جمهور ريال مدريد وذلك بسبب دخول مرماه العديد من الأهداف من قبل المنافسين حيث أكدوا بأنه غير جدير بحراسة مرمى الريال.

وبعد تألق كورتوا أمام فالنسيا في نصف نهائي السوبر الإسباني ثم تألقه أمام أتلتيكو مدريد هدأت حدة الانتقادات قليلًا حول الحارس البلجيكي حيث أشاد الحساب الرسمي لريال مدريد عبر تويتر ووصفوا كورتوا بأنه الحائط البلجيكي الذي أهدى الريال لقب السوبر الإسباني.

ويدين كورتوا أيضًا بالفضل للاعب الوسط الأوروغوياني فريدريكو فالفيردي الذي أنقذ مرمى الحارس البلجيكي من انفراد محقق من قبل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد بالدقيقة الـ116 من عمر الشوط الإضافي الثاني عندما عرقل موراتا وطُرد على إثرها بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وكان كورتوا تألق مع منتخب بلجيكا بكأس العام 2018 في روسيا، حيث ساهم في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخ بلجيكا.

يذكر أن كورتوا انضم لـ صفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2018 بعد نهاية كأس العالم قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي وسبق له اللعب مع نادي جينك البلجيكي وأتلتيكو مدريد.

ومن المقرر نهاية عقد كورتوا مع نادي ريال مدريد في صيف عام 2024، حيث وقع على عقد مدته ست سنوات مع النادي الملكي.

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