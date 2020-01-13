تجربة جديدة لـ خالد الغامدي بالعاصمة بعد مشكلته مع النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن تعاقده مع اللاعب خالد الغامدي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمدة ثلاثة مواسم.

ويأتي تعاقد الشباب مع اللاعب خالد الغامدي من أجل تدعيم الجبهة اليمنى، كذلك رأى مجلس إدارة النادي برئاسة خالد البلطان ضرورة التعاقد مع الغامدي لما يمتلكه من خبرات كبيرة في الدوري السعودي.

كواليس مشكلة الغامدي مع النصر

وقبل انتقال خالد الغامدي لـ الشباب، لا ينسى اللاعب فترته مع نادي النصر التي عانى فيها بسبب خلاف بينه وبين أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق لنادي النصر الذي قام بطرده من النادي وأجبره على عدم الحضور والتواجد في النادي للالتزام في التدريبات.

وكان اللاعب خالد الغامدي، قد ظهر أيضًا في برنامج ” في المرمى” على قناة العربية، وقال بأن أحمد البريكي طالبه بالتخلي عن مليون ريال من مستحقاته ليتم توقيع مخالصة مالية معه منذ عام مضى.

كما أن ماجد عبدالله أسطورة نادي النصر والكرة السعودية أبدى غضبه من السلك الإداري للنصر وقتها بسبب معاملة أحمد البريكي السيئة للاعب خالد الغامدي، قائلًا: إن هذا لا ينسجم مع الفكر النصراوي.

الشباب يتحرك بقوة في الميركاتو

وقبل تعاقد الشباب مع اللاعب خالد الغامدي، كان الليث برئاسة خالد البلطان تعاقد مع اللاعب السنغالي ماكيتي ديوب والمدافع عبدالله الزوري من نادي الوحدة واللاعب حسين القحطاني.

يذكر أن خالد الغامدي سبق له اللعب في صفوف نادي القادسية والرائد ولعب مع النصر في الفترة من عام 2011 حتى عام 2019.

ولن يتوقف الشباب عند التعاقد مع خالد الغامدي، حيث سيسعى الفريق الشبابي لضم مزيدًا من الصفقات من أجل تحسين مركزه في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان خالد الغامدي بدأ تمثيل المنتخب السعودي الأول منذ عام 2012.

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