تحذير من أمطار غزيرة وغبار على المدينة

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة مثيرة للأتربة والغبار وتدني الرؤية على منطقة المدينة المنورة تشمل محافظات العيص – ينبع – العلا ، ابتداءً من اليوم الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراً.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالإخوة المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع إرشادات السلامة التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدوداً أو كانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها، وكذلك عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية وواجهات المباني الكلادينج، إضافة إلى متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العميد خالد بن مبارك الجهني أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات، راجين السلامة للجميع.

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