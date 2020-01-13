تحول مفاجئ يهدد بقاء نجمي الهلال

المواطن - محمد سمعه

تبذل إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل جهدًا كبيرًا وذلك من أجل تجديد عقد الثنائي” الحارس عبدالله المعيوف والمدافع علي البليهي” خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامي عيسى الجوكم عن تحول مفاجئ يهدد بقاء البليهي والمعيوف، حيث قال عبر حسابه في تويتر: “البليهي يصر على 6 مليون في السنة، والإدارة حتى الآن تصر على 4 مليون، عبدالله المعيوف يرفض عرض إدارة الهلال (الأولي) ويُطالب برفع العرض”.

وكان البليهي قال بعد نهاية مباراة الفيصلي والهلال في كأس الملك: “لا يوجد إلى الآن أي شيء في العرض المقدم من النادي”.

ويترقب النصر آخر التطورات حول تجديد عقد البليهي، حيث يتمنى النصر فشل الهلال في التجديد للمدافع والتحرك للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وطلب علي البليهي من إدارة نادي الهلال مضاعفة الراتب السنوي في العقد الجديد، من أجل الاستمرار مع الزعيم خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة الزرقاء، لتتوقف المفاوضات بينها وبين اللاعب ووكيل أعماله.

يُذكر أن علي البليهي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يونيو عام 2017، قادمًا من صفوف الفتح وينتهي تعاقده مع الزعيم بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وساهم بشكل كبير في تتويج الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019 والحصول على المركز الرابع بمونديال الأندية.

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