تخصيص مسار إضافي للمركبات بمشروع نفق التحلية بجدة

المواطن - جدة

خصصت أمانة محافظة جدة مسارًا إضافيًا لحركة المركبات بمشروع تنفيذ نفق تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز.

ونشرت الأمانة المسار الجديد وعلقت عليه بالقول: بالتعاون مع إدارة مرور جدة تعلن أمانة محافظة جدة عن تشغيل مسار إضافي لحركة المركبات من الغرب إلى الشرق بمشروع تنفيذ نفق تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقًا).



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