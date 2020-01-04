تداعيات فوز الشباب .. حرب كلامية بين البلطان والصائغ

المواطن - محمد سمعه

دخل خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، في حرب كلامية وتصريحات مثيرة مع أحمد الصائغ رئيس الأهلي، وذلك عقب فوز الشباب على الراقي بالجولة الـ13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد.

وكان أحمد الصائغ قال في البداية: لا أريد إطلاق اسم “كلاسيكو” على مباراة الأهلي والشباب؛ لأن اللقاء ليس جماهيريًّا من قبل الطرفين.

وعلى الفور رد البلطان بقوة قائلًا: بالفعل رئيس الأهلي محق المباراة ليست كلاسيكو؛ لأن الشباب معه بطولة قارية وحقق الدوري ست مرات، بينما الأهلي يأخذ الدوري كل 30 عامًا.

وأضاف البلطان: نقاط مباراة الأهلي مضمونة للشباب، نحن نفوز عليهم بسهولة ونُحقق النقاط الثلاث، وأرجو من رئيس الأهلي الاهتمام بأمور ناديه، خاصة أنه لا يستطيع التعاقد مع لاعب أو يُبرم أي صفقة قوية لناديه.

وجاءت تصريحات البلطان، أمس الجمعة، بعد أن صرّح كذلك بتصريحات مثيرة وقوية عقب فوز الشباب على الأهلي يوم 28 ديسمبر الماضي فقال: إذا لم يستطع الأهلي الفوز على الشباب ونحن نعاني من غياب 8 لاعبين أساسيين، فمتى يفوز الأهلي؟!

وتابع البلطان: نحن دائمًا متعودون على الفوز على الأهلي و”كعبنا عالٍ عليهم”.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الصائغ دخل في أزمة مع الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالراقي، حيث طلب الأخير عقد جمعية عمومية غير عادية لحل مجلس الأهلي.

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