تدريبات الهلال .. مفاجأة سارة ومدة غياب صادمة

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال عن مدة الغياب المتوقعة للمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، وذلك بعد أن أُصيب في العضلات السفلى للبطن بمباراة الفيصلي أول أمس الجمعة بكأس الملك.

وذكر الحساب الرسمي للهلال عبر ” تويتر” أن الفحوصات الطبية للمدافع الكوري أظهرت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد الإصابة.

وشارك اللاعب عبدالله عطيف في تدريبات الهلال اليوم الأحد، كما شارك في جزء من المران، النجم سلمان الفرج.

جدير بالذكر أن الهلال سيختتم تحضيراته لمواجهة الأهلي غدًا الاثنين في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وفي حال فاز الهلال على الأهلي فسيُصبح رصيد الهلال 27 نقطة بالمركز الثاني خلف نادي النصر المتصدر بفارق نقطتين.

وكان الهلال هزم الفيصلي بركلات الجزاء الترجيحية وصعد إلى ربع نهائي كأس الملك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 2-2.

يذكر أن جانج هيون سو ساهم بنسبة كبيرة في فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019 إضافة إلى احتلال الزعيم للمركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في قطر شهر ديسمبر الماضي.

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