تدشين النسخة الثانية من دوري المدارس الأسبوع المقبل

المواطن - مروة نبيل

أكملت الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم جميع الاستعدادات لانطلاقة النسخة الثانية من دوري المدارس، مطلع شهر فبراير المقبل، على مستوى التعليم العام بالمملكة كمشروع وطني رياضي مشترك بينهما.

ويهدف دوري المدارس إلى صناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية، حيث من المنتظر أن يدشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، النسخة الثانية من دوري المدارس في الـ27 من يناير الحالي في الرياض.

دوري المدارس:

ويقام دوري المدارس على عدة مراحل، بدءًا بمرحلة التصفيات الأولية في 47 محافظة على مستوى المملكة كأكبر دوري مدارس في منطقة الشرق الأوسط، وذلك حسبما أعلن حساب البطولة في بيان رسمي على “تويتر”.

وشارك في منافسات النسخة الأولى منه أكثر من 118000 طالب من مختلف المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة والابتدائية، مثلوا أكثر من 5441 فريقًا، وأدار المباريات 900 حكم معتمدين من الاتحاد السعودي، وذلك على 200 ملعب.

وأثمرت النسخة الأولى من بطولة دوري المدارس عن مواهب عدة من لاعبي كرة القدم، إذ حظي عدد من اللاعبين بثقة عدة أندية محلية وأجنبية لإجراء تجارب ميدانية واستقطابهم.

وشهد دوري المدارس تواجد كشافين من أندية ريال أفيدو الإسباني وأياكس الهولندي وباتشوكا المكسيكي، بجانب كشافي ريال مدريد الذين اختاروا 40 لاعبًا شاركوا في المعسكر التدريبي الصيفي الذي أقيم في مدريد.

وأقامت إدارة مشروع دوري المدارس خلال الفترة الماضية في جدة دورة لإعداد وتأهيل 20 مدربًا وطنيًّا للمشاركة في النسخة الثانية، بإشراف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، سبقها دورة للحكام وورش عمل للمنظمين والمنسقين في عدة محافظات.

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