تدشين بوابة لخدمات تأجير السيارات الشهر المقبل
تشمل تأجير الشاحنات في المرحلة المقبلة

تدشين بوابة لخدمات تأجير السيارات الشهر المقبل

2020/01/09
الساعة 11:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن مدير عام النقل بالسيارات الصغيرة بهيئة النقل ماجد الزهراني أنه سيتم خلال شهر تدشين بوابة تأجير تعني بخدمات تأجير السيارات.

وأضاف الزهراني في حواره إلى برنامج تم على قناة SBC أن العقد الموحد في مراحله النهائية ويتم دراسته مع الجهات الأخرى، متابعاً أن بوابة التأجير التي ستدشن ستعني بخدمات السيارات كمرحلة أولى وستشمل تأجير الشاحنات في المرحلة المقبلة.

وقال إن المرجو من بوابة التأجير أن تكون العملية ضامنة لحقوق المؤجر والمستأجر، بحيث لا يكون هناك سيارة للإيجار بدون تأمين، أو تكون غير صالحة أو عليها مطالبات لجهات أمنية أو جهات أخرى.

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