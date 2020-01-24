تراجع أسعار الذهب يوم الجمعة بتأثير فيروس كورونا

المواطن - متابعة

ألقت أنباء انتشار فيروس كورونا الجديد في عدة دول بظلال من الشك على أسعار الذهب يوم الجمعة حيث تراجعت بشكل كبير في الأسواق العالمية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2 بالمئة في الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1560.40 دولار.

وصعدت الأسهم الآسيوية بعد بيان منظمة الصحة العالمية يوم الخميس والذي قال إن فيروسًا جديدًا في الصين لا يُشكل بعد حالة طوارئ عالمية.

كما تعرض المعدن الأصفر لضغوط إذ يحوم مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، قرب أعلى مستوى في شهر والذي بلغه في الجلسة السابقة بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2446.48 دولار للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، لينخفض بنحو 1.3 بالمئة.

ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.79 دولار، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.1 بالمئة، بينما استقر البلاتين عند 1001.86 دولار، وينخفض 1.5 بالمئة في الأسبوع وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر كانون الأول.

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