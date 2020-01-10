تراجع أسعار الذهب يوم الجمعة

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، بعد انخفاضها بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات في الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.1 بالمئة إلى 1550.66 دولار للأوقية، وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير عندما سجلت 1539.78 دولار يوم الخميس.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1551.60 دولار.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن إيران أشارت إلى تهدئة التوترات العسكرية، حتى مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2101.81 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية 2149.50 دولار في الجلسة السابقة بفعل مشاكل المعروض. وعلى مدار الأسبوع، يتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف يونيو حزيران، بصعوده نحو ستة بالمئة حتى الآن.

وتقدمت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.93 دولار للأوقية، لكنها بصدد أسوأ أسبوع لها في خمسة أسابيع، في حين زاد البلاتين 0.2 بالمئة أيضًا مسجلًا 968.49 دولار.

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