تراجع أسعار برميل نفط برنت القياسي بنسبة 1.06%

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.67 دولارًا أمريكيًا أو بنسبة 1.06 % إلى 62.54 دولارًا أمريكيًا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.76 دولار أمريكي أو بنسبة 1.34 % إلى 55.98 دولارًا أمريكيًا.

ويوم أمس قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه يتوقع تخمة قدرها مليون برميل يومياً بالسوق في النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، “أسعار النفط تظل ثقيلة بفعل المخاوف من تخمة المعروض”.

وأضاف “الفيروس التاجي في الصين من المرجح أن يفضي إلى قيود على السفر قد تضر في نهاية الأمر بالطلب على الخام خلال ذروة موسم الرحلات في الصين.”

وتركز الأسواق على ظهور فيروس تاجي جديد في الصين قبيل عطلات السنة القمرية الجديدة مطلع الأسبوع القادم واحتمال تأثير الوباء على النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت حالات الوفاة بسبب الفيروس الجديد إلى 17 مع تأكد أكثر من 540 حالة إصابة، بعضها في مناطق بعيدة كالولايات المتحدة.

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