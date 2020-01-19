تراجع جديد في درجة الحرارة بعد غد الثلاثاء

المواطن - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تندفع نحو الأجزاء الشمالية من المملكة كتلة هوائية شديدة البرودة يومي الثلاثاء والأربعاء، تتمركز في سماء منطقة الحدود الشمالية، وتدفع برياح نشطة السرعة في مناطق واسعة.

وأشارت خرائط طقس العرب إلى أن تأثير الرياح النشطة والتي ستترافق في بعض الأحيان بهبات قوية السرعة ستبدأ اعتبارًا من ساعات ظُهر يوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع بدء تمركز الكتلة الهوائية في منطقة الحدود الشمالية.

أما عن المناطق المتأثرة بهذه الرياح فهي الحدود الشمالية والجوف ومنطقة تبوك، وتعتبر منطقة تبوك هي الأكثر تأثرًا بالرياح، إذ يُتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح فيها إلى حدود الـ 70 كم، ولكن في المقابل تكون هي الأقل تأثرًا بالغبار أو الرمال المثارة نظرًا لطبيعة المنطقة وجبالها الصخرية، في حين يكون الغبار خفيفًا إلى متوسط في الجوف والحدود الشمالية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت أن تكون السماء صحوًا بوجه عام وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة غدًا الاثنين.

كما توقعت أن يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

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