تراجع درجة الحرارة بسبب الكتلة السيبيرية غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تتهيأ الفرصة غدًا لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غدًا شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي ويصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزء الشمالي بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة ويصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وكانت الأرصاد توقعت قبل عدة أيام أن تتأثر المملكة بكتلة باردة على معظم المناطق اعتبارًا من الغد حتى الخميس المقبل يصاحبها انخفاض في درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على بعض المدن السعودية.

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