ترامب: التقارير حول قرب إعلان خطة السلام غير صحيحة

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن التقارير حول قرب إعلان خطة السلام في الشرق الأوسط هي غير صحيحة.

وفور تناول وسائل إعلام عن قرب الإعلان عن خطة السلام، جدّدت السلطة الفلسطينية الخميس رفضها الخطة الأمريكية بعد الإعلان عن دعوة القادة الإسرائيليين إلى واشنطن لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيان له أن السلطة تؤكد مرة أخرى رفضها القاطع للقرارات الأمريكية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أعلن الخميس أنّه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط.

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