ترامب: بحثت مع خالد بن سلمان استقرار المنطقة وأسعار النفط

المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أجرى لقاءً جيدًا للغاية مع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الذي يزور الولايات المتحدة في زيارة رسمية.

وأضاف ترامب أنه بحث مع الأمير خالد بن سلمان استقرار الشرق الأوسط وأسعار النفط.

واستقبل الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في البيت الأبيض، اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، حيث جرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

كما التقى نائب وزير الدفاع، كلًّا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأمريكي والجهود المشتركة للحد من التوترات وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة في ضوء استفزازات النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للقيادة الأمريكية عن تقديره للشراكة المستمرة لـ75 عامًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة للعمل على استقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.

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