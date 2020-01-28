ترامب: خطة السلام تضم 8 صفحات وهي الفرصة الأخيرة

المواطن – متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن ما يُعرف إعلاميًّا بـ خطة القرن ستعمل على تحقيق اتصال جغرافي بين أراضي الدولة الفلسطينية، متابعًا أن الخطة ستساعد الفلسطينيين للحصول على 50 مليار دولار ولن يكونوا في حاجة للمعونات.

وتابع ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خطة السلام في الشرق الأوسط تقدم حل الدولتين واقعيًّا، مشددًا على أن الخطة قد تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين لبناء دولتهم.

وقال الرئيس الأمريكي: إنه سيتم بقاء القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل مع زيادة الأراضي الفلسطينية وتوفير 50 مليار دولار للفلسطينيين، ولو تم تنفيذ الخطة سيتوفر مليون فرصة عمل للفلسطينيين.

واستكمل ترامب أنه التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في بيت لحم أثناء زيارة ترامب لإسرائيل، موضحًا أن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل.

وأضاف أن رؤيته للسلام تتكون من 8 صفحات، وتسعى لحلول واقعية تجعل المنطقة أكثر استقرارًا وأمانًا، كما أن صياغة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مهمة صعبة ومعقدة أخفقت فيها كل الإدارات الأمريكية السابقة.