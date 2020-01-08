ترامب ردًا على إيران : صواريخنا كبيرة وسريعة ومميتة

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد ليلة أمس لم يتسبب في أي خسائر بالأرواح مكذبًا بذلك رواية طهران حول سقوط عدد من الضحايا.

وجدد الرئيس الأمريكي التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وقال ترامب في بيان ألقاه اليوم حول نتائج عملية عين الأسد : لا خسائر عراقية أو أمريكية بفضل نظام الإنذار المبكر لدينا مشيرًا إلى أن الجيش الأمريكي قضى على قاسم سليماني أكبر إرهابي في العالم.

ولفت ترامب إلى أن سليماني درب تنظيم حزب الله الإرهابي وتسبب بقتل وإصابة جنود أمريكيين كثر.

وتابع الرئيس الأمريكي أن إيران تسببت بأضرار هائلة في اليمن ولبنان وسوريا مشيرًا إلى أن بلاده ستفرض عليها مزيدًا من العقوبات.

وأضاف أن إيران استولت على سفن في الخليج وشنت اعتداءات على منشآت نفطية سعودية ورفعت شعار الموت لأمريكا في اليوم الذي وقع فيها الاتفاق النووي.

وكان قائد فيلق القدس قاسم سليماني لقى مصرعه في غارة جوية أمريكية فجر الجمعة قرب مطار بغداد فيما حاولت إيران الرد بقصف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات عسكرية أمريكية ودولية ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش.

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