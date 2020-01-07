ترامب: سليماني إرهابي قتل آلاف الأبرياء واستهدافه تأخر 15 عاماً

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية بحرم مطار بغداد، الجمعة الماضي، كان يجب أن يستهدف قبل 15 عاماً.

وأضاف ترامب في مقابلة إذاعية مع شبكة محلية (EIB NETWORK)، اليوم الثلاثاء، ن سليماني هو القائد العسكري الفعلي في إيران، وهو إرهابي مسؤول عن قتل الآلاف.

إلى ذلك، قال ترامب إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، صنف سليماني إرهابياً، إلا أنه لم يفعل شيئا سوى منح إيران 150 مليار دولار نقداً، في إشارة إلى إبرامه الاتفاق النووي معها.

كما كرر تهديده بضرب إيران ضربة قاسية إذا ما استهدفت المصالح الأميركية في المنطقة، قائلاً:” أي رد فعل إيراني سيواجه بقوة أميركية ساحقة”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها “حادثاً غادراً وجباناً نفذته الطائرات الأمريكية”.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ “داعم للإرهاب”.

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