ترامب: صادقت للتو على عقوبات إضافية تستهدف إيران

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لديه شبهات معينة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

وقال ترامب إن الاتفاق النووي جعل إيران تنفق أموالًا طائلة على الأنشطة الإرهابية في المنطقة، مبينًا أنه صادق للتو على عقوبات إضافية على إيران.

ومن المقرر أن يطلب الرئيس دونالد ترامب من الحلفاء إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، بعد الغارة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها “حادثًا غادرًا وجبانًا نفذته الطائرات الأمريكية”.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ “داعم للإرهاب”.

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