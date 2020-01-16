ترامب عن محاكمته: يجب أن تتم سريعًا جدًا

المواطن - متابعة

توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، أن تنتهي المحاكمة أمام مجلس الشيوخ سعيًا إلى عزله “سريعًا جدًا”، منددًا مرة أخرى بـ”حملة مطاردة شعواء”.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي: “يجب أن يتم ذلك سريعًا جدًا”.

يذكر أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، كان أعلن، في وقت سابق الخميس، استئناف المحاكمة التاريخية لترامب سعيًا إلى عزله الثلاثاء في الساعة 13.00 (18.00 بتوقيت غرينتش).

وخلال جلسة الخميس، أدى أعضاء مجلس الشيوخ اليمين أمام رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، تمهيدًا لبدء المحاكمة، وأقسموا جماعيًا على “إحقاق العدالة في شكل محايد بما ينسجم مع الدستور والقوانين”.

يشار إلى أن مجلس النواب كان وافق في تصويت، الأربعاء، على إحالة القرار الاتهامي بحق ترامب على مجلس الشيوخ استعدادًا لبدء المحاكمة لعزله.

وحظي القرار بتأييد 228 نائبًا وعارضه 193 عضوًا في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، والذي كان باشر التحقيقات بحق ترامب في أيلول/سبتمبر، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي، جو بايدن، وعرقلة عمل الكونغرس بمنع الاستماع إلى شهادات والحصول على وثائق كان مشرعون ديمقراطيون يسعون إليها.

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