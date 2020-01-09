ترامب فضح كذب إيران.. فاعترف الحرس الثوري: لم نستهدف الجنود

المواطن - متابعة

في تناقض واضح أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه لم يستهدف جنوداً أمريكيين في الضربات التي شنها على قاعدة عين الأسد في العراق.

ولفت الحرس الثوري إلى أنه استهدف الآلة العسكرية الأمريكية.

وكانت تقارير إيرانية زعمت أمس سقوط عشرات القتلى بين الجنود الأمريكيين لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس في مؤتمر صحفي عدم سقوط أي ضحايا لا في صفوف القوات الأمريكية ولا القوات العراقية في عين الأسد.

وتوعد ترامب إيران بالرد القاسي مجدداً، وشدد على عزم بلاده منع طهران من امتلاك السلاح النووي.

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