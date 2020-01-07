ترامب: قدمنا معروفًا للدول بقتلنا قاسم سليماني

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي قُتل بعملية أمريكية الجمعة الماضي، كان يخطط لهجوم كبير يستهدف المصالح الأمريكية.

وأضاف ترامب أن واشنطن مستعدة لأي رد إيراني محتمل على مقتل سليماني، مشددًا على أن بلاده قدمت معروفًا للعديد من الدول بقتله.

وعن الانسحاب، أعلن ترامب عن رغبته بسحب القوات الأمريكية من العراق في مرحلة ما، مشيرًا إلى أن بلاده لن تفكر في فرض عقوبات على بغداد إلا إذا لم يعاملها باحترام.

كما كشف الرئيس الأمريكي إلى أنه في حال غادرت قواته العراق فإنها ستترك لإيران موطئ قدم أكبر كثيرًا.

وأضاف: “الانسحاب الأمريكي سيكون أسوأ ما قد يحدث للعراق”.

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