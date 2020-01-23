ترامب قدم 16241 تصريحًا كاذبًا منذ توليه الرئاسة !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكثر من 16 ألف تصريح كاذب أو مضلل في السنوات الثلاث منذ تنصيبه، وفقًا لصحيفة واشنطن إكزامينر.

ويصادف هذا الأسبوع، مضي ثلاث سنوات بالضبط منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، ويدعي مراقبو الوقائع أنه في ذلك الوقت صرح بالضبط بـ 16241 تصريحًا كاذبًا أو مضللًا.

وتزيد الأرقام خلال كل عام من فترة وجود الرئيس ترامب في منصبه بصورة كبيرة، ففي خلال عامه الأول من الرئاسة كانت عدد التصاريح الكاذبة 1999 تصريحًا، تليها 5689 في العام التالي، وارتفع هذا الرقم في عام 2019 إلى ما مجموعه 8155.

ومنذ عام 2017، سجل ترامب يوميًا ستة بيانات مضللة، وتضاعف هذا المتوسط ليصل إلى 16 يوميًا في العام التالي، وقفز إلى 22 يوميًا خلال العام الماضي.

ووفقًا للتقرير غير الرسمي، أدلى الرئيس بتصريحات كاذبة أو مضللة في شهري أكتوبر ونوفمبر أكثر من أي شهر آخر خلال كل من العامين الماضيين، وتزامن ذلك مع جهود الإقالة فيما يتعلق بمزاعم أن ترامب حجب المساعدات عن أوكرانيا من أجل الضغط على البلاد.

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