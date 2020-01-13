ترامب لإيران: لا أسلحة نووية ولا قتل للمتظاهرين

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يهمه أن تقبل إيران التفاوض مع الولايات المتحدة أم لا.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر قال بها: “اقترح مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم أن العقوبات والتظاهرات خنقا النظام الإيراني، وسيؤديان لإجباره على التفاوض، في الواقع أنا لا أهتم إذا وافقت إيران على التفاوض مع الولايات المتحدة، الأمر متروك لهم تماماً، لكن لا أسلحة نووية ولا تقتلوا المتظاهرين عندكم”.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، قال في وقت سابق لمحطة “فوكس نيوز”، إنه لا يوجد خيار أمام طهران سوي قبول إجراء محادثات، فحملة الضغط الأقصى التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة، وإيران تختنق حاليا ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس على الطاولة.

وأعلن الرئيس الأمريكي يوم السبت الماضي، دعمه للمتظاهرين في إيران، والذين خرجوا إلى الشوارع بعد إقرار حكومة بلادهم بإسقاط الطائرة الأوكرانية والتي كانت تقل الـ176 شخصاً.

وطالب ترامب القيادة الإيرانية بعدم الاعتداء على المتظاهرين، مؤكداً أن العالم أجمع يراقب أفعالهم.

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