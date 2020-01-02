ترامب لـ أردوغان: عواقب وخيمة للتدخل الخارجي في ليبيا

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قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، أن التدخل الخارجي يعقد الوضع في ليبيا.

وفي التفاصيل، أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن العواقب الخطيرة الناجمة عن التدخل الأجنبي في ليبيا.

وأشار البيت الأبيض في بيان نقلته وكالة “رويترز” إلى أن ترمب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.

يذكر أن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب كان أكد أن البرلمان وافق على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، وأن مشروع القانون حظي بتأييد 325 صوتًا، في حين رفضه 184 نائبًا في البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه بأغلبية، فيما صوتت كل أحزاب المعارضة الكبيرة بالمجلس ضد مشروع القانون.

جاء ذلك بعدما ناقش البرلمان التركي، الخميس، مشروع قانون يسمح بنشر قوات عسكرية في ليبيا وتم التصويت عليه، بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، دعمًا عسكريًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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