ترامب لم يستشر كبار الكونجرس قبل قتل سليماني

المواطن - متابعة

أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تستشر كبار قادة الكونجرس قبل تنفيذ عملية قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم: إن الجيش الأمريكي نفذ عملًا دفاعيًّا حاسمًا قتل خلاله قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد.

وأوضحت البنتاجون، في بيان لها، أن الضربة تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية، مؤكدةً مواصلة الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وشعبها في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصورة العلم الأمريكي، بعد دقائق من تداول وسائل الإعلام أنباء مقتل أكبر جنرال في الجيش الإيراني في غارة جوية، وقبل دقائق من إعلان البنتاجون أن الجيش الأمريكي هو المسؤول عن الضربة.

وفي أول خطوة تتخذها إيران، ردًّا على مقتل سليماني، أعلنت طهران عن تعيين العميد إسماعيل قآني، خلفًا لـ سليماني في قيادة فيلق القدس.

ولعب قآني دورًا أساسيًّا في دعوة بشار الأسد وتنظيم زيارته إلى طهران في مارس 2019.

وفي تصعيد خطير، أعلن خامنئي هذا التعيين، مؤكدًا أن الخطط هي ذاتها المعتمدة في عهد سليماني، داعيًا جميع الكوادر في هذه القوة إلى التعاون مع القائد قآني.

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