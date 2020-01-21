ترامب: ندرس فرض رسوم على السيارات الأوروبية

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه أجرى محادثات جيدة جدًّا مع الاتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء، لكن إذا لم يتم التوصل لاتفاق، فإن واشنطن ستدرس بجدية فرض رسوم جمركية على السيارات.

وأرجأ البيت الأبيض مرارًا قرارًا بشأن احتمال فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من أوروبا.

وأثار تهديد ترامب بفرض رسوم على مكون رئيسي في الصادرات الأوروبية توبيخًا قويًّا من مسؤولين أوروبيين ومن شركات صناعة السيارات، وهي مصدر رئيسي للتوظيف في الاتحاد الأوروبي.

وصرح ترامب على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري: “نتوقع أن يكون بمقدورنا عقد اتفاق مع أوروبا. وإذا لم يعقدوا اتفاقًا فإننا بالتأكيد سنولي ذلك اهتمامًا قويًّا جدًّا”، في إشارة إلى الرسوم الجمركية.

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