ترامب يؤيد المحتجين في إيران ويغرد: سنواصل دعمكم

المواطن- متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تأييده للشعب الإيراني في احتجاجاته التي يقوم بها ضد السلطات في بلاده.

ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، باللغتين الإنجليزية والفارسية، قال بها: ” إلى شعب إيران الشجاع الذي طالت معاناته: لقد وقفت معك منذ بداية رئاستي، وستواصل حكومتي الوقوف معك، نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب، وشجاعتكم ملهمة لنا”.

وتشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات كبيرة، بعدما أعلنت طهران أن سقوط الطائرة الأوكرانية كان بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ.

وخرج الكثيرون للتنديد بقيام الحرس الثوري الإيراني بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي، وأخذوا يرددون “الموت للولي الفقيه”، ويطالبون الحرس الثوري بترك إيران وشأنها.

كما قام بعض المتظاهرون بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني.

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