ترامب يرد على عرض إيران التفاوض : لا شكرًا

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رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بشأن إعادة التفاوض بين البلدين.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بها: “وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها تريد رفع العقوبات، لا شكرا”.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني أعلن في وقت سابق، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى بعد مقتل سليماني، ولكن بشرط رفع العقوبات أولاً، هذا الشيء الذي ترفضه واشنطن.

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