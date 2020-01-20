ترامب يستعرض إنجازاته في الذكرى الثالثة لأدائه القسم

المواطن - متابعة

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بمرور ثلاثة أعوام على دخوله إلى البيت الأبيض، وأداء القسم الرئاسي، حيث قام بذلك في يوم 20 يناير من عام 2017.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بها: “مرت ثلاث سنوات على دخولي إلى البيت الأبيض وأدائي القسم الرئاسي، حيث كان ذلك في 20 يناير 2017”.

وأضاف “انخفض معدل البطالة بين الأمريكيين من أصل أفريقي، في هذه السنوات بنسبة هي الأقل في تاريخ البلاد، كما انخفضت أرقام الفقر وزادت العمالة عن أي وقت مضى، وهذا شيء عظيم”.

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