ترامب يستفز الخارجية الإيرانية بتأييده للمتظاهرين.. والأخيرة ترد

المواطن - متابعة

يبدو أن تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي نشرها، يوم أمس السبت، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، باللغتين الفارسية والإنجليزية، استفزت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، والذي أخذ يرد عليها اليوم عبر حسابه.

ونشر موسوي تغريدة على حسابه بتويتر، أعرب خلالها عن غضبه من تغريد الرئيس الأمريكي باللغة الفارسية، فقال بها: “إن اللغات القذرة ليس لها الحق في إهانة اللغة الفارسية”.

وأضاف: “الأيدي واللغات الملطخة بالتهديدات والعقوبات وإرهاب الأمة الإيرانية ليس لها الحق في إهانة اللغة الفارسية العريقة، وبالمناسبة هل أنت حقًّا مع ملايين الإيرانيين الذين قتلت بطلهم قاسم سليماني، أم أنك تقف ضدهم؟!”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قام يوم أمس بالتغريد عبر حسابه، لدعم المحتجين الإيرانيين الذي خرجوا للتنديد بما فعله نظام بلادهم من إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، وأخذوا يرددون “الموت للولي الفقيه”، ويطالبون الحرس الثوري بترك إيران وشأنها.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدته: “إلى شعب إيران الشجاع الذي طالت معاناته: لقد وقفت معك منذ بداية رئاستي، وستواصل حكومتي الوقوف معك، نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب، وشجاعتكم ملهمة لنا”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “يجب على الحكومة الإيرانية أن تسمح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة والإبلاغ عن الحقائق على أرض الواقع، بشأن الاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيراني”.

وأضاف: “لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى للمتظاهرين السلميين، ولا قطع للإنترنت، العالم يراقب”.

تابعنا على تواصل معنا على