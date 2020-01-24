ترامب يسخر من أوباما بصورة على تويتر 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصورة يظهر فيها وهو يميل بالقرب من نافذة منزله في برج ترامب في مانهاتن، بينما يقوم باراك أوباما بالتجسس عليه من خلال جدران المبنى.

وتأتي التغريدة بالصورة المعدلة بالفوتوشوب في إشارة واضحة على مزاعم الرئيس الأمريكي وأنصاره بأن سلفه تجسس بشكل غير قانوني عليه وعلى حملته.

في مارس 2017، غرد ترامب ساخرًا: “رهيب! اكتشفت للتو أن أوباما لديه أسلاك مثبتة على برج ترامب قبيل النصر”.

وفي الشهر الماضي، أبلغ مايكل هورويتز، المفتش العام لوزارة العدل، مجلس الشيوخ أنه لا يوجد دليل على أن الرئيس أوباما أمر مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتجسس على هاتف دونالد ترامب.

وخلال الأيام الأخيرة من إدارة أوباما، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق في العلاقات المشبوهة بين مساعدي حملة دونالد ترامب والحكومة الروسية، وفي ذلك الوقت، كانت هناك دلائل تشير إلى أن الروس كانوا يتدخلون في انتخابات 2016 من خلال شن حملة تضليل على الإنترنت لمساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات.

وسبق وأن قال الديمقراطيون: إن التقرير أظهر أنه لا يوجد أي أساس لتهم دونالد ترامب المتكررة بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحاول تقويض فرصه في الفوز بالبيت الأبيض.

ويذكر أن ترامب سجل أكثر من 140 تغريدة وإعادة تغريد على موقع تويتر، يوم الأربعاء، متجاوزًا سجله في منتصف شهر ديسمبر كأكثر الأيام تغريدًا خلال فترة رئاسته.

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