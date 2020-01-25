ترامب يشيد بجهود الصين في مواجهة كورونا

المواطن - متابعة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالجهود التي تبذلها دولة الصين في احتواء فيروس كورونا الجديد، وذلك في الوقت الذي يشعر فيه العالم أجمع بالذعر، خوفا من وصول الفيروس إليه.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بها: ” الصين تعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا، تقدر الولايات المتحدة جهودها الكبيرة وشفافيتها في التعامل مع الفيروس، مما سيجعل الأمور تسير على ما يرام، نيابة عن الشعب الأمريكي أريد أن أشكر الرئيس شي”.

وأعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 41 شخصا بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 1287 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

كما أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في أول حالة من نوعها في أوروبا.

وكان الفيروس الجديد بدأ في الظهور في الصين نهاية العام الماضي، وتحديدا في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين، وانتشر بعدها في عدة مدن منها بكين وشنغهاي ومكاو، وانتقل إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان وفرنسا.

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