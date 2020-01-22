ترامب يضيف دولة عربية إلى قائمة حظر السفر

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إضافة سبع دول إلى قائمة حظر السفر، حسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن بعض الدول ستواجه حظرًا على بعض فئات التأشيرات فقط، ومنها بيلاروسيا وإريتريا وقيرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

وقال موقع بوليتيكو إن قائمة الدول ليست نهائية ويمكن أن تتغير لاحقًا.

وكان الرئيس ترامب قال في مقابلة مع المجلة، إنه يفكر في إضافة دول إلى حظر السفر، لكنه رفض ذكر الدول، وأشارت بوليتيكو إلى إنه من المتوقع الإعلان في وقت مبكر يوم الاثنين المقبل.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والبلدان المتضررة بموجب الحظر الموسع، نيجيريا، على سبيل المثال، واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا وأكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة السمراء، هي شريك أمريكي في مكافحة الإرهاب ولديها جالية كبيرة تقيم في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن الدول التي لم تمتثل للمتطلبات الأمنية، بما في ذلك تبادل المعلومات وتدابير مكافحة الإرهاب، تواجه خطر فرض قيود على الهجرة الأمريكية.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على الفور على طلبات التعليق، فيما رفضت وزارة الخارجية التعليق.

وبموجب النسخة الحالية من الحظر، يُمنع مواطنو إيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا واليمن، وكذلك بعض المسؤولين الفنزويليين وأقاربهم من الحصول على مجموعة كبيرة من تأشيرات الهجرة للولايات المتحدة وغير المهاجرين.

ويمكن لمواطني الدول التقدم بطلب للحصول على إعفاءات من الحظر، لكن نادرًا ما يفعل أحدهم ذلك.

ويُذكر أن نسبة المسلمين في قيرغيزستان تمثل 90%، و87.9% في ميانمار، و53.5% في نيجيريا و35.2% في تنزانيا، وتتمتع إريتريا والسودان بأغلبية مسلمة.

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