ترامب يهدد إيران بضربة سريعة وشاملة

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سترد بضربة سريعة وشاملة، وربما غير متناسبة، على أي ضربة إيرانية قد تستهدف مواطنين أمريكيين، وذلك بعدما أفادت مصادر عراقية، اليوم الأحد، بسقوط صواريخ في منطقة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف ترامب أن التصريحات الإعلامية هذه ستكون بمثابة إخطار للكونجرس إذا استهدفت إيران أي أمريكي.

وفي وقت سابق، قال حسن دهقان المستشار العسكري لقائد الثورة الإيرانية، خامنئي: إن الرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني سيستهدف مواقع عسكرية أمريكية.

وقُتل سليماني في عملية أمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة برفقة عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي.

وتابع دهقان في تصريحات مع CNN قائلًا: “الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة”.

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