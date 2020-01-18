ترامب يوجه رسالة للشعب الإيراني ويحذر خامنئي: انتبه لما تقول

المواطن - متابعة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الشعب الإيراني، اليوم السبت، ووصفهم بالشعب النبيل الذي يستحق حياة كريمة بدلا من القتل الذي يرتكبه النظام بحقهم.

وغرد باللغة الإنجليزية والفارسية داعيا النظام الإيراني إلى التوقف عن دعم الإرهاب وتدمير إيران.

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “يستحق شعب إيران النبيل – الذي يحب أميركا – حكومة تهتم بمساعدتهم على تحقيق أحلامهم أكثر من قتلهم بسبب مطالبتهم بالاحترام. وأوضح بدلا من قيادة إيران نحو الخراب، ينبغي على قادتها التخلي عن الإرهاب وجعل إيران عظيمة مرة أخرى!”.

وفي تغريدة سابقة، قال الرئيس ترامب إنه يجب على المرشد الإيراني علي خامنئي أن ينتبه بشدة إلى ما يقوله، وذلك بعدما انتقد خامنئي الولايات المتحدة بشدة في خطبة الجمعة في طهران.

ووفق ترمب فإن خطاب خامنئي الحاد، الذي هاجم فيه الولايات المتحدة “الشريرة”، ووصف بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ”خدّام أميركا”، كان خاطئا.

وقال ترامب عبر تويتر “المدعو المرشد لإيران الذي لم يكن على هذا القدر من العلو مؤخراً، قال بعض الأشياء البذيئة بخصوص الولايات المتحدة وأوروبا”.

وأضاف “اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني. يجب عليه أن ينتبه بشدة إلى كلامه”.

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