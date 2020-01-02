ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم، ويأمل الريدز بداية العام الجديد بتحقيق الفوز ومواصلة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وزيادة الفارق مع أقرب منافسيه.

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

ويلعب ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريميرليج، ويسعى الريدز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الضيف تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم، للتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خاصة أنه يسير بشكل جيد.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وقبل مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم، ينفرد الريدز بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة من 19 لقاء، وبفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي ولكنه لعب 21 مواجهة.

ويقع مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، يليه تشيلسي بـ36 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد، ثم توتنهام هوتسبير برصيد 30 نقطة.

ويحتل وولفرهامبتون المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ30 نقطة، وبفارق نقطة عن شيفيلد يونايتد، ثم كريستال بالاس بـ28 نقطة، يليه أرسنال برصيد 27 نقطة.

ويتواجد إيفرتون في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ25 نقطة بالتساوي مع ساوثهامبتون ونيوكاسل، وبفارق نقطة عن برايتون وبيرنلي، ويحل وست هام يونايتد في المركز الـ16 بـ22 نقطة.

وفي المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يتواجد أستون فيلا برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة عن بورنموث، ثم واتفورد بـ19 نقطة، ويتذيل نورويتش سيتي الترتيب بـ11 نقطة.

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