ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

ازدادت الإثارة حول جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك بعد تعادل النصر ضد الاتحاد، اليوم الجمعة، بالجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وبعد تعادل النصر ضد الاتحاد، لا يزال العالمي في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني، أما نادي الاتحاد فأصبح رصيده 14 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الدوري.

وإذا نجح الهلال في استغلال تعادل النصر ضد الاتحاد بالفوز على الوحدة غدًا السبت في الدوري، فسيُصبح رصيد الهلال 30 نقطة متقاسمًا صدارة ترتيب الدوري السعودي مع الفريق النصراوي.

جماهير النصر غاضبة:

جدير بالذكر أن جماهير أصفر العاصمة أبدت غضبها من تعادل النصر ضد الاتحاد، خاصة أن العميد لا يمر بأفضل حالاته بالموسم الجاري، بجانب غضبها من عدم الانفراد بصدارة ترتيب الدوري السعودي والوصول إلى النقطة رقم 32.

وخلال الشوط الأول من مباراة النصر ضد الاتحاد، وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه، المعروف بميوله الاتحادية، نقدًا عنيفًا لأحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد.

هجوم عنيف على نجم الاتحاد:

وعلّق جستنيه على أداء هارون كمارا في مباراة النصر ضد الاتحاد قائلًا: “بالله كمارا هذا لاعب؟! والله حرام يكون لاعب حواري مو لاعب في الاتحاد”.

ولا يزال يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي ولم ينجح في تحقيق الفوز خلال مباراة النصر ضد الاتحاد، حيث لا زال العميد يُعاني من الأخطاء الدفاعية القاتلة التي كلفته استقبال الهدف الأول للعالمي عبر رأسية اللاعب البرازيلي بيتروس.

وقبل إقامة مباراة النصر ضد الاتحاد، كان نادي التعاون فاز في وقت سابق اليوم على نادي الفتح بثنائية مقابل هدف، حيث أصبح رصيد التعاون 25 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الفتح عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر.

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