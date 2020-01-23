ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة الرائد ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في استعادة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز الصعب الذي حققه أمس الخميس على حساب نادي الرائد بثنائية مقابل هدف.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 29 نقطة بالمركز الثالث خلف الهلال المتصدر برصيد 31 نقطة ونادي النصر صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

أما الرائد فبعد الخسارة تراجع للمركز الرابع برصيد 26 نقطة، أما نادي التعاون فيتواجد خامسًا برصيد 25 نقطة.

وتُقام اليوم الجمعة ثلاث مباريات في الجولة الـ15 بالدوري حيث يواجه الفيحاء نادي التعاون، أما النصر فيواجه فريق الاتفاق، ويقابل الوحدة نادي الحزم.

من ناحية أخرى، سخر الناقد الرياضي خالد السعود من المدرب السويسري كريستيان جروس بعد مباراة الرائد ضد الأهلي التي أُقيمت أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال خالد السعود لـ برنامج ” الدوري مع وليد”: “ما فعله جروس في مباراة الرائد ضد الأهلي يُذكرني بمدرس التربية الرياضية، الذي يرمي الكرة للطلاب ثم يتركهم، هل معقولة أن جروس لا يستطيع تغيير سير المباراة”.

وأضاف خالد السعود: “رغم الفوز في لقاء الرائد ضد الأهلي لكن أداء الراقي غير مُطمئن على الإطلاق”.

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