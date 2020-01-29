ترتيب الدوري المصري .. صدارة أهلاوية والزمالك يُعاني

المواطن - محمد سمعه

لا يزال النادي الأهلي محتفظًا بصدارته لـ ترتيب الدوري المصري، وذلك رغم تبقي ثلاث مباريات مؤجلة له في البطولة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري حاليًّا برصيد 36 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نادي المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

من ناحية أخرى، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من النتائج السلبية التي أثرت على مركزه في ترتيب الدوري المصري مؤخرًا.

وكان الزمالك تعادل أمس الثلاثاء مع نادي وادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة المؤجلة بين الفريقين بالجولة الخامسة عشرة، حيث يحتل الزمالك حاليًّا المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، أما نادي وادي دجلة فيتواجد بالمركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

وكان نادي المصري البورسعيدي تعادل، اليوم الأربعاء، مع نادي الجونة بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة، حيث سجل للمصري اللاعب سعيدو سانبوري، بينما سجل للجونة اللاعب أحمد ياسر ريان، ليُصبح رصيد المصري 17 نقطة بالمركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري، أما نادي الجونة فأصبح رصيده 13 نقطة بالمركز الرابع عشر.

أما نادي بيراميدز فيواجه حاليًّا فريق إف سي مصر، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، ويطمح بيراميدزفي الفوز بهذه المباراة من أجل الصعود للمركز الثالث في ترتيب الدوري المصري على حساب الزمالك.

وقبل إقامة مباراة إف سي مصر، يتواجد نادي بيراميدز بالمركز الخامس برصيد 23 نقطة في ترتيب الدوري المصري، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الثامن عشر والأخير في الدوري برصيد 11 نقطة.

وفي حال نجح الأهلي في الفوز على ناديي الزمالك والمصري ضمن مباراتيه المؤجلتين في الدوري، فسيصل للنقطة 42 لينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

ومع تصدره لـ ترتيب الدوري المصري، يتصدر الأهلي أيضًا المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط بعد فوزه على النجم الساحلي يوم الأحد الماضي.

تابعنا على تواصل معنا على