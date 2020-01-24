المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في العودة إلى صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي، وذلك بعد الفوز اليوم الجمعة على نادي الاتفاق بهدف دون، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد نادي النصر حاليًّا في صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بشكل مؤقت وذلك قبل مباراة الهلال والشباب التي تُقام غدًا السبت، حيث يبعد النصر عن الهلال بفارق نقطتين في جدول الترتيب.

أما نادي الفيحاء فسقط في فخ التعادل الإيجابي، أمام نادي التعاون بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث أصبح ترتيب الفيحاء في جدول الدوري السعودي بعد التعادل بالمركز العاشر برصيد 18 نقطة، بينما تراجع التعاون من المركز الرابع إلى الخامس برصيد 26 نقطة.

وحقق نادي الوحدة فوزًا كبيرًا اليوم الجمعة على فريق الحزم بخماسية مقابل هدف، حيث أصبح رصيد الوحدة بعد الفوز 27 نقطة بالمركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي، أما نادي الحزم فتجمد رصيده عند 15 نقطة بالمركز الثاني عشر.

جدير بالذكر أن فوز الهلال غدًا على نادي الشباب يضمن لفريق الهلال، الصعود مجددًا إلى صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي على حساب نادي النصر، بينما يسعى الشباب إلى الفوز للابتعاد عن المركز التاسع بجدول الترتيب، حيث يملك الشباب حاليًّا 21 نقطة بالمركز التاسع.

وتتواجد أندية “النصر، الهلال، الأهلي، الوحدة، التعاون” في أول خمسة مراكز في ترتيب جدول الدوري السعودي.

بينما تُنافس أندية “الفتح، العدالة، ضمك” على الهبوط لاحتلالهم آخر ثلاثة مراكز بـ ترتيب جدول الدوري السعودي.

يذكر أن نادي النصر كان حسم لقب الدوري بالموسم الماضي 2018- 2019، بعد أن تصدر ترتيب جدول الدوري السعودي بفارق نقطة عن نادي الهلال، حيث حُسم الدوري في الجولة الأخيرة.

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